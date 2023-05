Der zehnmalige NBA-Allstar Carmelo Anthony hat seine Basketballkarriere für beendet erklärt. "Es ist an der Zeit, dass ich mich verabschiede", teilte der 38-Jährige in einem Video mit, dass er am Montag in den Sozialen Medien veröffentlichte.

Anthony, geboren in New York, hat 19 Jahre in der nordamerikanischen Profiliga gespielt. Die Denver Nuggets wählten den Forward 2003 im Draft an Position drei aus, er lief später für die Knicks in seiner Heimatstadt auf, dazu stand Anthony bei Oklahoma City Thunder, den Houston Rockets, Portland Trail Blazers und Los Angeles Lakers unter Vertrag. Die Saison 2021/22 mit L.A. war seine letzte.

Den Titel gewann "Melo" nie, dafür wurde er dreimal mit dem Team USA Olympiasieger (2008, 2012, 2016) und nahm viermal an Sommerspielen teil - Rekord für einen Basketballer. 2012/13 war Anthony Topscorer der NBA (Schnitt: 28,7 Punkte), in der ewigen Liste der besten Punktesammler steht er auf Platz elf (28.289).

"Ich erinnere mich an die Tage, als ich nichts hatte. Nur einen Ball auf einem Platz mit dem Traum von etwas mehr", sagte Anthony im Kurzvideo: "Aber Basketball war mein Ventil. Mit diesem bittersüßen Abschied von der NBA bin ich gespannt, was die Zukunft für mich bereithält."