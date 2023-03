New York (SID) - Der frühere Basketball-Superstar Michael Jordan beschäftigt sich offenbar mit einem Teilverkauf seiner Anteile am NBA-Klub Charlotte Hornets. Laut ESPN soll sich der 60-Jährige in Gesprächen mit Hornets-Minderheitsaktionär Gabe Plotkin und dem Atlanta-Hawks-Minderheitseigentümer Rick Schnall befinden, Jordan würde dem Bericht zufolge nach einem möglichen Deal eine Minderheitsbeteiligung behalten. Eine Einigung stehe demnach aber nicht unmittelbar bevor.

Das Magazin Forbes bewertete die Hornets im vergangenen Oktober mit einem Wert von 1,7 Milliarden Dollar, dem viertniedrigsten unter den 30 NBA-Klubs. Der fünfmalige MVP hatte die Franchise in seinem Heimatstaat North Carolina im Jahr 2010 für 275 Millionen Dollar gekauft, zuvor war er seit 2006 als Minderheitsaktionär an der Eigentümergruppe beteiligt. Jordan ist der einzige schwarze Mehrheitseigentümer der Liga.