Hamburg (SID) - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic (25 Punkte) gewannen die Mavs mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs und landeten ihren dritten Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang mit 12 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double.

Eine empfindliche Schlappe musste dagegen Daniel Theis mit den Houston Rockets einstecken. Das 91:122 gegen die weiterhin unbesiegten Utah Jazz (4:0 Siege) war bereits die vierte Niederlage für die Rockets bei einem Sieg. Center Theis kam in 20 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte.

Die Chicago Bulls mussten nach ihrem Traumstart mit vier Siegen unterdessen ihre erste Niederlage einstecken. Die Aufholjagd mit einem starken Schlussviertel kam zu spät, der Altmeister verlor 103:104 gegen die New York Knicks. Ebenso erstmals verloren die Golden State Warriors beim 101:104 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies. Damit sind die Jazz das einzig verbliebene Team, das alle seine bisherigen Saisonspiele gewonnen hat.