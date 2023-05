LeBron James hat sich zurückhaltend zu seiner Zukunft bei den Los Angeles Lakers geäußert. Nachdem sein Team in den Western Conference Finals von den Denver Nuggets gesweept wurde, sagte der 38-Jährige: "Es gibt vieles, über das ich nachdenken muss."

"Ich muss jetzt sehen, wie es für mich persönlich mit Basketball weitergeht. Ich werde mir jetzt viele Gedanken machen."

Der Superstar sprach zwar auch über die positiven Seiten der Saison, zog aber dennoch ein negatives Fazit: "Was für mich wichtig ist, ist, dass ich verfügbar bin und der Kopf mitmacht.[...] Wir wissen alle, wie die ersten Monate gelaufen sind, letztlich war es aber eine tolle Reise, auch wenn ich nicht sagen würde, dass sie erfolgreich war, weil es für mich nur noch um Titel geht."

Wie der "Bleacher Report" berichtet, ist der viermalige Finals-MVP unsicher, ob er in der kommenden Spielzeit für die Lakers aktiv sein wird. Sogar das Karriereende soll im Raum stehen.

James seit 2018 bei den Lakers

Ursprünglich waren Experten davon ausgegangen, dass LeBron mindestens eine Spielzeit zusammen mit seinem Sohn "Bronny" in der NBA spielen möchte, der frühestens 2024 gedraftet werden kann.

James spielt seit 2018 für die Lakers und gewann mit LA 2020 in der sogenannten Bubble den Titel. Trotz schlechtem Start konnte er das Team in dieser Spielzeit dank einer starken zweiten Saisonhälfte noch in die NBA Playoffs führen.

Im Halbfinale ist jetzt Schluss, da die Nuggets um den Serben Nikola Jokic sich als zu stark erwiesen.

James hatte in der vierten Partie der Serie beim Stand von 113:111 für Denver in letzter Sekunde noch die Chance zum Ausgleich, wurde jedoch von Aaron Gordon geblockt.

Möglich, dass dies der letzte Wurfversuch seiner Karriere war.