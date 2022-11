München/Los Angeles - Die Los Angeles Lakers kommen in der NBA allmählich in die Spur. Nach ihrem Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück holte der Rekordmeister beim 120:117 in Overtime gegen die New Orleans Pelicans ihren zweiten Sieg.

Superstar LeBron James kam wie Anthony Davis auf 20 Punkte und holte zudem zehn Rebounds, zum Topscorer avancierte Lonnie Walker mit 28 Zählern. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte nach seiner Daumen-OP weiterhin.

Mavericks siegen, Doncic historisch

Für die deutschen NBA-Profis gab es zudem einen Sieg und eine Niederlage. Maximilian Kleber gewann mit den Dallas Mavericks gegen Utah Jazz mit 103:100, blieb jedoch in 25 Einsatzminuten aber ohne Zähler. Überragender Mann war mal wieder Luka Doncic. Der Point Guard erzielte nun in allen sieben Spielen mehr als 30 Punkte, er ist der erste Spieler seit dem legendären Hall of Famer Wilt Chamberlain, dem das gelingt.

Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks 99:112 gegen die Atlanta Hawks. Der Center erzielte drei Punkte.

Topteam der Liga bleiben die als einzige Mannschaft ungeschlagenen Milwaukee Bucks. Angeführt von Giannis Antetokounmpo (32 Punkte) feierten die Bucks beim 116:91 gegen die Detroit Pistons ihren siebten Sieg im siebten Saisonspiel. Ihren höchsten Auswärtssieg der Franchise-Geschichte erzielten die Toronto Raptors beim 143:100 bei den San Antonio Spurs.

