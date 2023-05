Die Milwaukee Bucks aus der Basketball-Profiliga NBA haben einen neuen Headcoach. Wie US-Medien am Samstag übereinstimmend berichten, wird der bisherige Assistenztrainer der Toronto Raptors, Adrian Griffin, beim Team um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo das Ruder übernehmen. Die Bucks hatten sich nach dem frühen Play-off-Aus gegen Miami (1:4) in der ersten Runde Anfang Mai von Mike Budenholzer getrennt.

Für den 48 Jahre alten Griffin, an der Seite von Dirk Nowitzki 2006 Vizemeister mit den Dallas Mavericks, ist es nach 15 Jahren als Assistent die erste Station als Cheftrainer - bei der gleichen Franchise, bei der seine Karriere an der Seitenlinie 2008 begonnen hatte. Zuvor hatte der Flügelspieler insgesamt neun Jahre für fünf verschiedene Teams in der NBA gespielt.

In Milwaukee tritt Griffin, dessen Sohn AJ Griffin gerade seine erste Saison bei den Atlanta Hawks hinter sich hat, ein schweres Erbe an. Budenholzer (53) hatte die Bucks 2021 zum ersten Titel seit 50 Jahren geführt. Auch in dieser Saison ging das Team um Superstar Antetokounmpo mit den meisten Siegen nach der Hauptrunde als Favorit in die Play-offs - scheiterte dort jedoch krachend an Miami.