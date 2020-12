Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga hat mit den Washington Wizards im zweiten Saisonspiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage kassiert. Washington unterlag in eigener Halle Orlando Magic mit 120:130. Bonga kam in 20 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte und zwei Assists, Moritz Wagner wurde bei den Wizards nicht eingesetzt.

Washingtons neuer Starspieler Russell Westbrook verbuchte mit 15 Punkten, 15 Rebounds uns zwölf Assists ein Triple-Double.