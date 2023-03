Die Siegesserie von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder mit den Los Angeles Lakers in der NBA ist gerissen. Im Duell mit DBB-Teamkollege Isaiah Hartenstein unterlagen Schröder und die Lakers nach zuletzt drei Heim-Erfolgen in Serie den New York Knicks mit 108:112. Schröder kam auf 14 Punkte.

Hartenstein, dessen Knicks eine Niederlagenserie von drei Partien stoppten, erzielte keinen Punkt, holte aber elf Rebounds. Bei den Knicks überragten Julius Randle (33 Punkte) und R.J. Barrett (30 Punkte), die mehr als die Hälfte der Punkte erzielten.

Der verletzte Superstar LeBron James fehlte den Lakers weiterhin. Die Lakers kämpfen mit einer Bilanz von 33 Siegen und 35 Niederlagen als Elfter der Western Conference weiter um eine Teilnahme an den Play-offs. Die Knicks sind im Osten als Sechster voll auf Kurs.