Frankfurt am Main (SID) - LeBron James ist zum 19. Mal im All-Star-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA dabei und stellt damit den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar ein. Der Superstar der Los Angeles Lakers wurde zum Kapitän der Western Conference gewählt, das Team aus dem Osten wird Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks anführen. Das ist das Ergebnis eines Votings von Fans, NBA-Profis und Journalisten.

Im Westen wurden zudem Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic von den Dallas Mavericks, Zion Williamson von den New Orleans Pelicans und Nikola Jokic (Denver Nuggets) gewählt. Die anderen Starter aus dem Osten sind Kevin Durant (Brooklyn Nets) und Teamkollege Kyrie Irving, Jayson Tatum von den Boston Celtics und Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

James, der vor dem All-Star-Game in Salt Lake City am 19. Februar (Ortszeit) zudem den Punkterekord von Abdul-Jabbar übertreffen dürfte, und Antetokounmpo werden anders als in den Vorjahren ihre restlichen Mitspieler erst kurz vor Beginn des Spiels auswählen.