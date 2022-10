Köln (SID) - Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers gehören laut Sportwettenanbieter bwin vor dem Auftakt der 77. NBA-Saison mit der Titel-Quote 19,00 nicht zu den Top-Favoriten.

Erster Anwärter auf die Meisterschaft sind die Boston Celtics (Quote 6,00), die mit minimalen Vorteilen vor Titelverteidiger Golden State Warriors (Quote 7,00) und den Milwaukee Bucks (Quote 7,50) notiert sind.

Schröders Nationalmannschaftskollege Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks die Titel-Quote 26,00. Shootingstar Franz Wagner und sein Bruder Moritz gehören mit Orlando Magic und Titel-Quote 501,00 dagegen zu den absoluten Außenseitern und können nur positiv überraschen.