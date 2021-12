New York - Basketball-Star Stephen Curry ist der neue Dreier-König der NBA. Der 33-Jährige von den Golden State Warriors traf beim 105:96 bei den New York Knicks seinen 2.974 Drei-Punkte-Wurf und verbesserte damit die alte Bestmarke von Ray Allen. Am Ende schraubte Curry seine Bestmarke noch auf 2.977 getroffene Dreier.

"Es war sehr emotional, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt", sagte Curry: "Ich habe von dem Moment an, als ich das erste Mal einen Basketball in die Hand nahm, von großen Dingen geträumt."

Mit seinem ersten Dreier im Spiel, der nach weniger als zwei Minuten fiel, stellte Curry zunächst den Allen-Rekord ein und brachte die Zuschauer bereits zum Toben. Noch im ersten Viertel krönte sich der dreimalige Meister und zweimalige MVP dann zum neuen Dreier-König.

Trainer Kerr nahm eine Auszeit, um Curry feiern zu lassen

Trainer Steve Kerr nahm direkt eine Auszeit, um Curry feiern zu lassen. Dieser umarmte auch seinen Vater und Allen, der in der ersten Reihe saß. Reggie Miller, ebenfalls ein ehemaliger Dreipunkte-Spezialist und heute TV-Kommentator, hielt die Szenen mit seinem Smartphone fest. "Ein schöner, schöner Moment", sagte Kerr.

Curry erreichte die Bestmarke im 789. Spiel seiner Karriere, Allen hatte für seinen alten Rekord 1.300 Spiele gebraucht. "Ich bin gesegnet, wirklich gesegnet", sagte Curry. Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers twitterte: "Unglaublich."

