München – Tragischer Unfalltod im US-Basketball. Terrence Clarke von den Kentucky Wildcats ist bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben gekommen.

Der 19-Jährige hat mit hoher Geschwindigkeit an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren und ist mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. "Der Vorfall wurde auf einem Überwachungsvideo festgehalten. Er ist mit einem anderen Auto kollidiert, das eine Linkskurve machen wollte. Danach hat er einen Laternenmast getroffen und ist im Anschluss gegen eine Hauswand geprallt", erklärte ein Mitarbeiter des Police Departments gegenüber "ESPN".

Clarke nicht richtig angeschnallt

Clarke, der nicht richtig angeschnallt war, wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert, dort aber für tot erklärt. Als der Basketballer starb, war seine Mutter bei ihm.

Der 19-Jährige hatte in seiner ersten Saison am College zwar mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, dennoch galt er als eines der hoffnungsvollsten Talente seiner Sportart. Der Shooting Guard hatte sich für den NBA-Draft am 29. Juli angemeldet und galt als sicherer Erstrundenpick.

Erst am Mittwoch hatte er einen Kontrakt bei Rich Paul unterschrieben - der Berater gehört zum Management von Superstar LeBron James.

LeBron gedenkt "Young King"

Via Instagram gedachte "King James" dem Verstorbenen und bezeichnete diesen als "Neffen" und "Young King". Neben LeBron kondolierten viele weitere NBA-Stars in den sozialen Netzwerken, darunter Trae Young von den Atlanta Hawks.

Rest Easy Terrence Clarke😞🙏🏽 pic.twitter.com/yyAgoEIhcT — Trae Young (@TheTraeYoung) April 23, 2021

Der Head Coach der Wildcats, John Calipari, erklärte: "Wir stehen alle unter Schock. Terrence Clarke war ein tolles Kind, jemand, der den Raum mit seiner Persönlichkeit, seinem Lächeln und seiner Freude füllte. Die Menschen waren von ihm angezogen, und zu hören, dass wir ihn verloren haben, ist für uns alle im Moment nur schwer zu verstehen."

Du willst die wichtigsten NBA-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.