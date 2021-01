München - Wie viel Unglück kann ein Sportler eigentlich ertragen?

Wie NBA-Superstar Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves in einem Statement bekannt gab, ist er an Covid-19 erkrankt. "Ich habe den schrecklichen Anruf erhalten, dass ich positiv auf COVID getestet wurde", erklärte er in einem Statement, dass er in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte.

"Ich werde mich sofort isolieren und jedes Protokoll befolgen. Ich bete jeden Tag, dass dieser Alptraum eines Virus abklingt und ich bitte alle, es weiterhin ernst zu nehmen, indem sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen", so der Sportler weiter.

Towns an Corona erkrankt

Dass ein NBA-Profi positiv getestet wird, ist grundsätzlich keine außergewöhnliche Meldung, im Falle von Towns jedoch eine besonders tragische.

Kaum ein anderer Profi wurde derart durch die Pandemie gebeutelt wie der 25-Jährige.

Am 25. März hatte Towns auf Instagram ein emotionales Video gepostet, in dem er seinen Fans erklärte, dass seine Mutter an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste und sich als Folge des Virus im Koma befindet. Gut zwei Wochen später starb Jacqueline Cruz-Towns mit nur 58 Jahren.

Sieben Familienmitglieder starben

Anfang Dezember gab der Timberwolves-Star in einer Presserunde bekannt, dass nach seiner Mutter noch sechs weitere Familienmitglieder dem Virus zum Opfer gefallen seien, zuletzt sein Onkel.

"Ich habe in den vergangenen sieben Monaten eine Menge Särge gesehen. Ich habe viele Leute, die – in meiner Familie und in der Familie meiner Mutter – COVID bekommen haben. Ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten und versuche herauszufinden, wie ich sie schützen kann", zeigte sich Towns seinerzeit emotional.

Nun ist der Sportler trotz diverser Schutzmaßnahmen selbst positiv getestet worden, was ihm nicht nur für sich selbst und für seine Franchise, sondern vor allem für seine Familie enorm leid tut.

Quarantäne für Timberwolves-Star

"Es bricht mir das Herz, dass meine Familie und insbesondere mein Vater und meine Schwester weiterhin unter der Angst leiden, die mit dieser Diagnose einhergeht, da wir nur allzu gut wissen, was das Endergebnis sein könnte. An meine Nichte und meinen Neffen...Ich verspreche euch, dass ich nicht in einer Kiste neben Oma enden werde, ich werde das hier besiegen", so Towns.

Der Schlüsselspieler der Timberwolves hatte bereits sechs Saisonspiele wegen einer Handgelenksverletzung verpasst, nun muss er in Quarantäne.

