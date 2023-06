Rund einen Monat nach seiner Entlassung bei den Toronto Raptors hat Starcoach Nick Nurse in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen neuen Job gefunden. Der 55-Jährige, der mit den Raptors 2019 die Meisterschaft gewonnen und in der laufenden Saison die Play-offs verpasst hatte, heuerte als neuer Chefcoach bei Torontos Ligarivalen Philadelphia 76ers an.

Beim dreimaligen NBA-Champion tritt Nurse die Nachfolge von Glenn Rivers an, der mit Philadelphia in der zweiten Play-off-Runde ausgeschieden und danach ebenfalls entlassen worden war.