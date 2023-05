Die Los Angeles Lakers um das Superstar-Duo LeBron James und Anthony Davis wurden gerade von den Denver Nuggets im Western-Conference-Finale mit einem Sweep in den Urlaub geschickt. Nun plant das Team wohl schon, kommende Saison einen dritten Superstar zu addieren - womöglich auch um LeBron James von einer Fortsetzung seiner Karriere zu überzeugen.

Laut "The Athletic" hatten die Lakers bereits "interne Gespräche" über ein "mögliches Trade-Angebot" für Point Guard Trae Young.

Trae Young: Einer der besten Guards der NBA

Gerade auf der Position des klassischen Aufbauspielers sind die Lakers mit D'Angelo Russell und dem deutschen Star Dennis Schröder nicht mit Weltklasse besetzt. Auch, wenn ein James oft selbst den Ball in die Hand nimmt und das Lakers-Spiel lenkt.

Diese Last könnte Young von James nehmen. Der 24 Jahre alte Nummer-5-Pick von 2018 hat sich in der Liga als einer der offensivstärksten Point Guards entwickelt. In der abgelaufenen Saison legte Young 26,2 Punkte, 10,2 Assists und 3,0 Rebounds auf, führte die Atlanta Hawks zudem zum dritten Mal in Folge in die Playoffs.

Wie "The Ringer" vergangenen Monat berichtete, hat das Front Office der Hawks "grünes Licht, mit dem Kader alles zu machen, was es möchte". Dazu gehöre auch "Trade-Möglichkeiten" für Young zu berücksichtigen. Allerdings ist fraglich, ob ein Deal des Franchise-Gesichts wirklich in naher Zukunft denkbar ist.

Los Angeles Lakers haben wenig Gegenwert im Angebot

Young hat bei den Hawks noch mindestens drei Jahre Vertrag, unter Zugzwang steht die Franchise nicht. Atlanta kann auf ein entsprechend hohes Angebot aus Starspielern oder starken Draft Picks für die Zukunft warten.

Aufgrund des Trades für Anthony Davis sind die Lakers allerdings in der Zukunft limitiert in Bezug auf eigenen Erstrundenpicks. Und das sie entweder James oder Davis in ein Tarde-Paket schnüren wollen, scheint nicht besonders realistisch.

Eine Big Three aus Young, James und Davis würde Los Angeles aber wohl zum Favoriten in der Western Conference machen.