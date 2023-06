Nach langem Hin und Her zog es Aaron Rodgers in der Offseason 2023 schlussendlich von den Green Bay Packers zu den New York Jets. Einem Bericht zufolge war es jedoch bereits länger der Plan des Star-Quarterbacks, die Franchise zu verlassen.

Laut "The Athletic", zog Rodgers bereits 2021 einen Abschied aus Green Bay in Erwägung. Demnach soll Rodgers' Berater David Dunn Druck auf Packers-Präsident Mark Murphy gemacht und ihn bei einem Telefonat gebeten haben, entweder General Manager Brian Gutekunst zu feuern oder den damaligen MVP zu traden.

Gutekunst schob Rodgers-Trade einen Riegel vor

"The Athletic" konfrontierte Rodgers nach der Situation - aber der Quarterback verwies lediglich auf seinen Agenten, der ebenfalls kein Kommentar dazu abgeben wollte.

Die Packers lehnten den Wunsch ihres Spielmachers im Endeffekt ab. Gutekunst erklärte nach der ersten Runde des NFL Drafts 2021 gegenüber Journalisten, dass die Packers Rodgers "nicht traden werden".

Rodgers verlängerte noch einmal in Green Bay

Die Packers gingen mit Rodgers in die Regular Season, die sie mit einer Bilanz von 13-4 beendeten und als Top-gesetztes Team der NFC die Playoffs erreichten. Dort war dann in der Divisional Round gegen die San Francisco 49ers Schluss. Rodgers wurde aber immerhin erneut zum MVP gewählt.

In der folgenden Offseason unterschrieb Rodgers trotz der Ungereimtheiten mit dem Front Office einen neuen Vertrag. Doch Green Bay verpasste die Playoffs - auch weil Rodgers mit die schwächste Saison in seiner Karriere spielte.

Rodgers' Wunsch wurde erfüllt - Gutekunst weiter Packers-GM

Im April dieses Jahres wurde Rodgers' Wunsch dann doch noch erfüllt und Green Bays "Nummer 12" wechselte in den "Big Apple". Der 39-Jährige wird also erstmals für ein anderes Team auflaufen.

Gutekunst ist nach wie vor bei den Packers und geht nun in die sechste Saison als General Manager der Franchise.