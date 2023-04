Vor rund drei Wochen hat Aaron Rodgers öffentlich seinen Wunsch geäußert, für die New York Jets spielen zu wollen. Seitdem ist nichts passiert, aber die Anzeichen verdichten sich, dass der Trade des Quarterbacks der Green Bay Packers ausgerechnet während des Drafts ins Rollen kommen könnte.

Einem Bericht von "ProFootballTalk" zufolge könnten die Packers den Jets einen Trade genau in dem Moment anbieten, in dem New York im Draft mit dem Pick an der Reihe ist, den Green Bay haben möchte.

Rodgers-Deal um Mitternacht?

Denn es ist nach wie vor davon auszugehen, dass die Packers zumindest einen oder auch zwei Picks im diesjährigen Draft von den Jets im Gegenzug einfordern werden.

Sollte es sich bei dem Pick um einen Zweitrunden-Pick handeln - was dem Bericht zufolge sehr wahrscheinlich ist - könnte das Ganze um Mitternacht (Ortszeit Kansas City) herum stattfinden. Geht der Rodgers-Deal also zur Geisterstunde über die Bühne?

Wann wird Rodgers ein Jet?

Nicht unbedingt. Laut Bericht ist auch ein früherer Zeitpunkt (zwischen der ersten und zweiten Runde des Drafts) nicht ausgeschlossen. Oder sogar noch eher, sollte eines der beiden Teams das lange Tauziehen vorzeitig beenden wollen.

Sollten die Packers und Jets aber ihre Angebote bis zur letzten Minute zurückhalten, ist Rodgers noch einige Wochen davon entfernt, ein Spieler der New York Jets zu werden.