Nachdem der Trade nun endgültig in trockenen Tüchern ist, trat Aaron Rodgers am Mittwochabend erstmals als Quarterback der New York Jets vor die versammelte Presse. Der 39-Jährige erklärt u.a. die Beweggründe für seinen Wechsel, seine Ziele mit seinem neuen Team und seine neue Trikotnummer.

ran fasst die wichtigsten Aussagen von Rodgers' Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen zusammen.

20:26 Uhr: Rodgers will sofort loslegen

"Morgen", antwortet er auf die Frage, wann er bei den Jets mit dem Training starten wolle. Er sei bei dem Team "für die gesamte Dauer der Offseason", sagt der Quarterback. "Jetzt geht es erst einmal darum, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, einige Teambuilding-Maßnahmen zu absolvieren. Das wird das Wichtigste jetzt sein."

20:24 Uhr: Scherz über Packers-Versuche

Über die angeblichen Versuche der Packers, ihn in der Offseason zu erreichen, sagt Rodgers mit einem Lächeln: "Ich wohne in einem sehr schönen Haus. Der einzige Nachteil ist, dass ich da einen sehr schlechten Handy-Empfang habe. Wenn man mich sprechen will, muss ich das Gesicht meines Gegenübers sehen."

20:21 Uhr: Rodgers sieht sich nicht als Retter

Er sagt, er sei nicht nach New York gekommen, um "in irgendeiner Weise der Retter" zu sein. "Ich bin hier, um der bestmögliche Quarterback zu sein."

20:18 Uhr: "Sie haben uns vermöbelt"

Einer der Gründe, warum es ihn zu den Jets gezogen hat, war der deutliche Sieg des Teams gegen seine Packers in der vergangenen Saison. "Sie haben uns letztes Jahr vermöbelt, also weiß ich, dass sie ein gutes Team haben", sagt Rodgers über den 27:10-Sieg der Jets in Green Bay.

20:16 Uhr: Große Bewunderung für Joe Namath

Rodgers drückt seine Bewunderung für Jets-Legende Joe Namath aus. Der Quarterback führte die Jets 1969 zum ersten und bislang einzigen Super-Bowl-Triumph. "Diese Super-Bowl-III-Trophäe sieht ein bisschen einsam aus", sagt Rodgers und deutet damit an, dass er mit den Jets gerne noch eine gewinnen würde. Er habe gehört, dass Namath angeboten habe, seine Nummer 12 wieder zuzulassen, meint Rodgers: "Aber für mich gehört die 12 zu Broadway Joe". Deshalb wird die Nummer 8 tragen, die er schon am College getragen hat.

20:13 Uhr: Fokus auf die anstehende Saison

Angesprochen auf seine Zukunft in New York, sagt Aaron Rodgers: "Jetzt konzentriere ich mich erstmal nur auf diese Saison." Ob er auch darüber hinaus bei den Jets bleibt, will er noch nicht sagen.

20:10 Uhr: Rodgers über die Hängepartie zuletzt

"Ich habe die gesamte Zeit über daran geglaubt. Es war nur noch eine Frage der Geduld, des Wartens", sagt Rodgers über die schwierigen Verhandlungen zwischen den Packers und den Jets: "Nachdem ich meinen Aufenthalt in der Dunkelheit beendet hatte, war mir klar, dass ich die Gelegenheit ergreifen wollte. Bei dem anschließenden Treffen mit den Jets-Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Ich wusste aber auch, dass viele Sachen zusammenkommen mussten. Ich habe immer daran geglaubt, dass es passieren könnte. Und am Montag ist dann alles doch recht schnell gegangen.

20:08 Uhr: Rodgers nennt Gründe

Aaron Rodgers lobt Jets-Coach Robert Saleh. "Ich mag seinen Coaching-Stil", sagt er. Außerdem drückt er seine Freude darüber aus, dass er wieder mit Nathaniel Hackett zusammenarbeiten kann. "Ich liebe ihn wie einen Bruder", sagt der Quarterback. Den Offensive Coordinator kennt Rodgers aus gemeinsamen Zeiten in Green Bay.

20:04 Uhr: "Das ist ein surrealer Tag für mich"

Aaron Rodgers stellt sich als neuer Quarterback vor. "Das ist ein surrealer Tag für mich", sagt er in seinen ersten Worten. Und er ergänzt: "Ich glaube an das Team."

20:00 Uhr: Deal is done

Wenige Sekunden vor Beginn der Pressekonferenz machen nun auch die New York Jets den Deal mit Rodgers perfekt.

WE GOT HIM.@AaronRodgers12 is OFFICIALLY a member of the New York Jets.



📰 https://t.co/A5wWuEXqQS pic.twitter.com/41IPSHx4fG — New York Jets (@nyjets) April 26, 2023

19:55 Uhr: Starker Andrang

Viele Medienvertreter sind gekommen, um den ersten Worten von Aaron Rodgers zu lauschen. Gleich geht's los.

19:50 Uhr: Große Erwartungen

Wie groß die Erwartungen an Aaron Rodgers in den USA sind, zeigt schon die Überschrift bei NBC Sport. "Die Pressekonferenz von Aaron Rodgers dürfte denkwürdig werden", heißt es da.

19:46 Uhr: Jets zeigen Highlight-Video

Die Jets zeigen vor Beginn der Pressekonferenz auf einer Leinwand hinter dem Podium Highlights aus der Karriere von Aaron Rodgers.

19:30 Uhr: Rodgers schon da

Angekommen ist der Superstar bereits bei seinem neuen Team. Dabei zeigt er sich schon mit einem Jets-Hoodie. Nicht nur für Packers-Fans ein sehr gewöhnungsbedürftiges Bild.