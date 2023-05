von Daniel Kugler

Kehrt Skandalprofi Antonio Brown nochmal in die NFL zurück?

Was bisher als äußerst unwahrscheinlich galt, steht aktuell wohl wieder zur Debatte.

Wie sein Agent J.R. Rickert bei "CBS" erklärte, sollen einige NFL-Teams "echtes" Interesse an einer Verpflichtung des Wide Receivers haben. "Er prüft, was am besten passen könnte. Ich glaube, dass er ein Multitalent ist, das alles auf hohem Niveau macht, und wenn er sich etwas vornimmt, geht er All-in."

Konkrete Teams, die über eine Verpflichtung von "AB" nachdenken sollen, wurden jedoch nicht genannt.

Antonio Brown heizte Gerüchte über NFL-Rückkehr selbst an

Der 34-Jährige spielte zuletzt im Januar 2022 für die Tampa Bay Buccaneers in der NFL, bevor es beim Spiel gegen die New York Jets zum Eklat kam und Brown in der Folge entlassen wurde.

Vor wenigen Wochen hat der Spieler selbst die Gerüchte mit einem kontroversen Tweet angeheizt und behauptet, in der kommenden Saison für die Baltimore Ravens aufzulaufen. Dabei zeigte sich Brown bereits auf einem Bild im Ravens-Trikot.

Die Aussage über das Comeback sorgte für Verwirrung, stellte sich jedoch als Ente heraus und wurde im Netz entsprechend belächelt.

Antonio Brown vor Football-Comeback für Albany Empire

Der ehemalige Star-Receiver ist erst seit kurzem Mehrheitseigentümer der Albany Empire aus der National Arena League (NAL). Binnen weniger Wochen nach der Machtübernahme des Ex-NFL-Stars versank das Indoor Football Team aber bereits immer mehr im Chaos.

In seiner neuen Heimat steht Brown nun jedoch vor einer Rückkehr auf das Football-Feld. Wie Rodger Wyland von "WNYT" berichtet, soll Brown ihm mitgeteilt haben, dass er beim nächsten Heimspiel seiner Franchise am 27. Mai selbst spielen werde.

Damit könnte der langjährige NFL-Star der Pittsburgh Steelers nach George Halas der zweite Eigentümer werden, der für seine eigene Franchise spielt. Der bereits verstorbene Halas war Spieler, Coach und Besitzer der Chicago Bears und trug den Spitznamen "Papa Bear".