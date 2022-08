München - Auch ohne Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens ihre unglaubliche Serie in der Preseason fortgesetzt und ihren 22. Sieg in Folge in der Saisonvorbereitung eingefahren.

Bei den Arizona Cardinals gewann die Truppe von Head Coach John Harbaugh mit 24:17. Die letzte Niederlage aus der Preseason stammt vom 4. September 2015 gegen die Atlanta Falcons mit 19:20.

Bei den Ravens tat sich insbesondere Tight End Isaiah Likely hervor. Der Rookie kam in den ersten zwei Vierteln zum Einsatz und verbuchte bei 8 Anspielen 100 Yards und erzielte dabei einen Touchdown. Quarterback-Backup Tyler Huntley, der Lamar Jackson als Starter ersetzte, brachte zudem noch 5 weitere Pässe für 29 Yards an den Mann, kam insgesamt auf 13 von 14 für 129 Yards.

Bei den Cardinals machte Greg Dortch auf sich aufmerksam. Der Wide Receiver fing vier Pässe für 47 Yards und fügte noch 25 Yards durch Kick Returns zu.

Sorgen um Giants-Rookie Kayvon Thibodeaux

In einer weiteren Partie bezwangen die New York Giants Super-Bowl-Teilnehmer Cincinnati Bengals mit 25:22. Während bei den Bengals Quarterback Joe Burrow pausierte, kam New Yorks Starter Daniel Jones zum Einsatz. Allerdings war Jones nicht sonderlich erfolgreich. Zwar brachte er 14 von 16 Pässe für 116 Yards an den Mann, einer der beiden nicht angekommen Pässe landeten in den Händen von Cincinnatis Rookie Dax Hill.

Besser machte es Davis Webb. Der zweite Backup führte die New Yorker mit zwei Touchdown-Pässen auf Alex Bachman nach einem 10:16 Rückstand noch zum Sieg.

Allerdings mussten die Giants einen verletzungsbedingten Rückschlag einstecken. Erstrunden-Pick Kayvon Thibodeaux zog sich eine Knieblessur im zweiten Viertel zu. Immerhin verließ der Defensive End das Spielfeld auf eigenen Füßen und ging nur leicht hinkend Richtung Kabine. Zwar schien Thibodeaux auch Schmerzen zu haben, klatschte aber auf dem Weg in die Umkleide mit den Teamkollegen ab.

