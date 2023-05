Für Lamar Jackson beginnt bei den Baltimore Ravens ein neuer Abschnitt. Nicht nur, dass der Quarterback einen neuen Vertrag unterzeichnet hat, der ihn zum bestbezahlten Profi macht. Mit Odell Beckham Jr. hat er auch einen Star-Receiver zur Seite gestellt bekommen. Außerdem baut die Franchise mit Todd Monken auf einen neuen Offensive Coordinator.

Während die Ravens bislang vor allem für das starke Laufspiel in der Offense bekannt und gefürchtet waren, möchte das Team nun sein Angriffs-Repertoire erweitern.

Der Spielmacher hat für den Rest der Offseason – und für die neue Saison – konkrete Pläne. So möchte er bis zum Saisonstart im September vor allem eines: Die neue Offense des Teams "in den Griff bekommen", wie er auf einer Pressekonferenz erklärte.

Lamar Jackson: Weniger laufen und mehr werfen

Jackson wurde von den Journalisten gefragt, ob er glaube, dass die neue Offensive andere Aspekte seines Quarterback-Spiels betonen wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Seine Antwort war deutlich: "Weniger laufen und mehr werfen."

Und weiter: "Auf jeden Fall. Besonders mit den Receivern, die wir haben. Wir müssen einfach in der Lage sein, den Ball über das Feld zu werfen. Laufen kann dich nur bis zu einem bestimmten Punkt bringen."

Zudem erklärte der 26-Jährige, er habe "das Gefühl, dass wir in dieser neuen Ära von Teams und Offensiven in der Liga genau das brauchen, und was ich bisher von Coach Todd Monken (Offensive Coordinator der Ravens, Anm.d.Red.) in dieser Offense gesehen habe, ist einfach großartig."

Lamar Jackson möchte Passing Yards verdoppeln

Dass sich der Quarterback in Zukunft mehr auf das Passspiel konzentrieren will, hatte sich unlängst angedeutet. So erklärte er breits Mitte Mai, in der kommenden NFL-Saison für 6.000 Yards werfen zu wollen: "Mit den neuen Leuten, die wir haben, warum nicht. Mir geht es dabei nicht um individuelle Rekorde, ich will einfach machen, was noch nie jemand zuvor geschafft hat. Ich kann es kaum abwarten."

In den bisherigen fünf Spielzeiten kam Jackson bislang maximal auf 3.127 Passing Yards (Saison 2019). Dafür erlief er schon zweimal mehr als 1.000 Yards (Saison 2019 und 2020).

Das Ziel der Ravens ist klar: Die Offense variabler und weniger ausrechenbar gestalten, indem das Pass-Spiel verbessert wird. Ob es gelingt, werden die Zahlen zeigen.