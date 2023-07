Von Andreas Reiners

Odell Beckham Jr. steht vor seinem Comeback in der NFL. Wenn er in dieser Woche bei den Baltimore Ravens im Training Camp mit seinem neuen Team die heiße Phase der Vorbereitung einläutet, könnte es aber auch der Anfang vom Ende sein – denn OBJ schließt ein Karriereende ausdrücklich nicht aus.

"Ich denke so, als sei dies mein letztes Jahr", sagte Beckham "TheAthletic" über seine Einstellung, nachdem er sich beim Super-Bowl-Sieg mit den Rams 2022 eine schwere Knieverletzung zuzog und seitdem nicht mehr auf dem Platz stand. "Ich werde dieses Jahr alles geben. Und wenn danach etwas passiert, können wir von dort aus weitermachen."

Odell Beckham Jr.: Mit viel Geld überzeugt

Interessant: Beckham wollte eigentlich gar nicht zu den Ravens, die ihm zwar keinen langfristigen Vertrag gaben, dafür aber einen mit 15 Millionen Dollar dotierten - plus weitere drei Millionen Dollar an möglichen Boni. Damit lockten sie Beckham zu sich, um gleichzeitig auch ihren Quarterback Lamar Jackson milde zu stimmen. Beide sollen das Team nun Richtung Super Bowl führen.

Er habe sich gegen die Ravens gesträubt, sagte Beckham. "Es gab andere Orte, an die ich gehen wollte. Ich war nicht unbedingt ein Ravens-Fan, weil die Ravens mir immer den Hintern versohlt haben."

Doch Geld kann ja bekanntlich manchmal Wunder bewirken.

Beinahe wäre es aber gar nicht so weit gekommen, weil OBJ bereits nach dem Super Bowl ans Aufhören dachte. Die Knieverletzung war schließlich nicht die erste seiner Karriere. "Ich habe in den letzten Jahren viel durchgemacht, und ich dachte, es sei vorbei", sagte Beckham.

Vorfreude ist groß

Doch er will es noch einmal wissen, entsprechend groß ist die Vorfreude bei dem 30-Jährigen. "Ich bin aufgeregt. Es war eine lange Zeit, in der ich warten und anderen Leuten zusehen musste und nicht spielen konnte", sagte Beckham. "Ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet. Ich denke, am Ende des Tages geht es in meiner Geschichte um Widerstandsfähigkeit und darum, dass ich immer wieder zurückkommen kann."