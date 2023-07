Die NFL greift weiterhin durch, wenn es um Profis geht, die auf Spiele gewettet haben.

Jüngster Fall: Am Montag wurde Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos wegen illegaler Wetten auf unbestimmte Zeit gesperrt, weil er in der vergangenen Saison auf Partien der NFL gewettet haben soll.

Uwazurike verpasst komplette Saison

Der Defensive Tackle wird auf jeden Fall die komplette Spielzeit 2023 verpassen. Erst am 24. Juli 2024, also exakt ein Jahr nach Verkündung der Sperre, könnte er einen Antrag auf Rückkehr in die NFL stellen.

Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison als Rookie in acht Spielen zum Einsatz kam, ist der bislang letzte einer ganzen Reihe von Profis, die im Sommer wegen illegaler Wetten suspendiert wurden.