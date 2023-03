von Mike Stiefelhagen

Jared Goff hat bei vielen Fans den Stempel des Wunderkindes, das 2016 an erster Stelle im Draft von den Los Angeles Rams gewählt wurde, aber nie den ganz großen Sprung schaffen wird.

In der NFL-Saison 2018 standen die Rams im Super Bowl gegen die New England Patriots mit Quarterback Goff, den sie 3:13 verloren haben. Ohne einen erzielten Touchdown unter Goff.

Jared Goff: Vom Wunderkind zum Top-Spieler?

Zur Saison 2021 tauschten die Rams (unter anderem) Goff gegen Matthew Stafford von den Detroit Lions. Mit Stafford gelang auf Anhieb der Triumph im Super Bowl. Goff beendete mit den Lions unter dem damals neuen Trainer Dan Campbell die Saison mit nur drei Siegen. Somit war man das schlechteste Team der NFL.

Für viele war es nur eine Frage der Zeit, bis die Lions einen neuen QB holen, der mehr als nur Mittelmaß ist. Doch unter Campbell konnte Goff immer mehr sein Potenzial abrufen und ist in vielen Statistiken (4.438 Passing Yards, 29 Touchdowns, sieben Interceptions) unter den besten fünf Quarterbacks der abgelaufenen NFL-Saison.

Detroit Lions: Dan Campbell glaubt an Jared Goff

Vor der kommenden Saison ist Lions-Coach Campbell weiter zuversichtlich und sieht auch in Goff den Grund für den positiven Trend in Detroit: "Ich fühle mich richtig gut mit ihm als Quarterback. Ich liebe Goff. Er ist unser Mann. Er hat in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, dass er wie für uns gemacht ist. Er musste viel ertragen und aushalten, so wie viele von uns. Doch für mich hat er letzte Saison seinen besten Football gezeigt und ich denke, er wird kommende Saison ebenfalls wieder auf diesem Level spielen. Ich fühle mich wohl mit ihm. Ich liebe unsere Quarterback-Situation", sagte er im Gespräch mit NFL-Insider Tom Pelissero.

Von den vergangenen zehn NFL-Spielen konnten die Lions acht gewinnen. Im kommenden NFL Draft haben die Lions zwei Erstrundenpicks, sogar vier Picks unter den ersten 55 Auswahlmöglichkeiten. Trotz des Lobes geht Goff in sein letztes Vertragsjahr und ist aktuell 29 Jahre alt. Sollte Campbell die Worte ernst meinen und weiter auf ihn setzen, dürften bald Vertragsverhandlungen anstehen.

Sollten sich die Detroit Lions um Lamar Jackson bemühen?

Einige Experten äußerten die Idee, sich um Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens zu bemühen, da sich die Lions mit ihren Picks das leisten könnten.

Doch davon scheint Campbell erstmal nichts wissen zu wollen: "Wenn du das Gefühl hast, dass du deinen Quarterback gefunden hast, dann bleibst du bei diesem Gefühl. Ich rede nicht über Geld oder Verträge, ich möchte nur dem Typen ein gutes Gefühl geben, welcher mir ebenfalls ein gutes Gefühl gibt. Wir sind dieses Jahr ein besseres Team, die Erwartungen gehen zurecht nach oben. Dem müssen wir jetzt gerecht werden."