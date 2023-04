Eigentlich hatte Defensive Tackle Jalen Carter von den Georgia Bulldogs ein hervorragendes Jahr.

Nicht nur stellte er sich mit erstklassigen sportlichen Leistungen individuell ins Schaufenster, mit seinen Bulldogs gewann er zum zweiten Mal in Folge die National Championship.

Seitdem geht es jedoch kontinuierlich bergab. Erst war er an einem tödlichen Autounfall beteiligt, dann kam er völlig außer Form zum Scouting Combine und zuletzt gab er bekannt, dass er sich mit Teams, die keinen der ersten zehn Picks im kommenden Draft haben, gar nicht erst trifft.

Teams offenbar von Jalen Carter abgeschreckt

Ein Paradebeispiel also für sogenannte "Off the field issues", also ständige Nebenkriegsschauplätze bei einem eigentlich unglaublich talentierten Spieler.

Diese Ausfälle soll nun offenbar erste Teams davon abhalten, Carter draften zu wollen. Das berichtet zumindest NFL-Insider Albert Breer.

Mindestens zwei Teams sollen demnach ihr Interesse verloren haben. Eins davon seien die Las Vegas Raiders.

Carter gilt für viele Experten als der zweittalentierteste Defense-Spieler im diesjährigen Draft. Einzig Will Anderson von Alabama schätzen die meisten noch höher ein. Wie tief Carter im Draft fällt, bleibt abzuwarten.