Die beiden deutschen Football-Profis Kilian Zierer und Lorenz Metz haben nach dem Draft jeweils einen Platz als Undraftet Free Agent in der NFL gefunden und können weiter von einer Karriere in der besten Liga der Welt träumen.

Offensive Tackle Zierer unterschrieb bei den Houston Texans, wie sein Agent auf Twitter mitteilte. Metz, der ebenfalls in der O-Line zu Hause ist, erhielt derweil einen Vertrag bei den Chicago Bears. "Ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen. Ich fühle mich so glücklich, diese Gelegenheit zu bekommen", schrieb Metz.

Zierer und Metz kommen beide aus Bayern. Zierer lernte das Football-ABC bei den Allgäu Comets, nachdem er zunächst Fußball als Stürmer gespielt hatte. Dann rückte er aufgrund seiner Größe ins Tor. Als er auch dafür zu groß wurde, entdeckte er bei einem USA-Urlaub den Football für sich.

Zierer war Stammspieler bei Auburn

In seiner College-Zeit spielte Zierer für die Auburn Tigers. Während der 23-Jährige in seiner ersten Saison 2020 aufgrund einer Verletzung nicht auf dem Spielfeld stand, war er 2021 Backup als Offensive Tackle. Sein Durchbruch gelang ihm im vergangenen Jahr, als Zierer als Left Tackle jedes einzelne Spiel für Auburn absolvierte.

Metz stammt aus Neuötting und lernte bei den Kirchdorf Wildcats das Footballspielen. Erst mit 17 Jahren begann der 2,05 Meter große und 144 Kilogramm schwere Metz mit dem Sport, zuvor spielte er Tischtennis. Seit 2018 spielt Metz in den USA, in seinem ersten Jahr wurde er vom Defensive Tackle zum Offensive Tackle umgeschult. In der vergangenen Saison startete die Nummer 51 der Cincinnati Bearcats trotz Verletzungen in der Offseason in den letzten fünf Spielen als Right Guard.

Sowohl Zierer als auch Metz werden nun um einen Platz im finalen 53er-Kader ihrer Teams kämpfen, der kurz vor Saisonstart berufen wird. Sollte der Sprung ins finale Aufgebot nicht klappen, winkt immerhin ein Platz im Practice Squad.