Anderthalb Jahrzehnte war Aaron Rodgers der Starting Quarterback der Green Bay Packers, mit seinem Trade zu den New York Jets endete eine Ära.

Die hinterlassene Lücke adäquat zu füllen ist nun die Aufgabe seines Nachfolgers Jordan Love.

Schenkt man den Worten der Packers-Verantwortlichen Glauben, macht der Spielmacher seine Sache bislang mehr als ordentlich.

Sowohl von Head Coach Matt LaFleur als auch von Quarterback Coach Tom Clements gab es jüngst Lob.

Green Bay Packers: Love kann laut Doubs "das Gleiche tun" wie Rodgers

Nun hat Romeo Doubs im Gespräch mit "Spectrum News 1" nachgezogen und die beiden Quarterbacks miteinander verglichen. Der Wide Receiver, der 2022 seine Rookie-Saison unter Rodgers absolvierte, glaubt, dass Love in die großen Fußstapfen von Rodgers treten kann.

"Ich glaube, Jordan kann es schaffen. Ich denke, Jordan ist ein wirklich guter Quarterback. Wenn man von Aaron Rodgers zu Jordan wechselt, Aaron war ein wirklich großartiger Quarterback, aber ich glaube, dass Jordan genau das Gleiche tun kann. Ich sehe also nicht wirklich, wo der Unterschied liegt", so Doubs.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Rodgers vergangenes Jahr unter seinen Möglichkeiten blieb. In den zwei Spielzeiten zuvor überragte er hingegen und gewann jeweils den MVP-Titel, damals spielte Doubs aber noch am College.

Green Bay Packers: Doubs will "Standard hochhalten"

Auf seine eigene Rolle kam Doubs, der in der Spielzeit 2023 mehr Verantwortung übernehmen will, ebenfalls zu sprechen. In der Saison 2022 verbuchte der Passempfänger 42 Catches für 425 Receiving Yards und drei Touchdowns, hatte allerdings auch mit Drops zu kämpfen.

"Ich arbeite einfach daran, ein kompletter Receiver zu sein. Ich stelle sicher, dass ich gute Hände habe und dass mein Spiel und meine Routen gut sind. Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir den Standard für die Jungs, die zu uns aufschauen, hochhalten", so Doubs.

Packers auf dem absteigenden Ast? Doubs sieht "einen Aufwärtstrend"

Auf die Prognosen einiger NFL-Experten, die den Packers ein schwieriges Jahr prophezeien, gibt der 23-Jährige reichlich wenig. "Ich sehe eine Entwicklung, ich sehe einen Aufwärtstrend. Ich sehe keinen Abstieg der Packers", machte Doubs klar.

Von Tanking kann für den Receiver somit keine Rede sein: "Diese Organisation ist historisch und sie gewinnt nur. Das ist alles. Wenn man den Namen Green Bay hört, geht es nicht ums Verlieren, sondern nur ums Gewinnen."

Für die Green Bay Packers startet die Regular Season mit einem Gastspiel bei den Chicago Bears am 10. September, zwei Tage zuvor wird die Spielzeit 2023 mit dem Eröffnungsspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions eröffnet.