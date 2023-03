Sind die Indianapolis Colts an Lamar Jackson interessiert?

Weder Head Coach Shane Steichen noch General Manager Chris Ballard wollten dies im Rahmen einer Presserunde dementieren.

Während Steichen gegenüber den Reportern zurückhaltend davon sprach, dass das Team mit Blick auf Jackson seine Sorgfaltspflicht erfüllen werde, ließ Ballard tiefer blicken.

Der 53-Jährige sagte den Medienvertretern: "Jedes Mal, wenn ein besonderer Spieler verfügbar wird, was er ist, musst du deine Arbeit machen. Ich werde nicht vertiefen, was der Stand der Dinge ist oder was wir tun könnten. Aber was ich euch sagen werde ist, dass er ein guter Spieler, ein wirklich besonderer Spieler ist. Aber du weißt nie, wie die Dinge sich entwickeln."

Ballard: "Hausaufgaben erledigen"

Dem schob der General Manager hinterher: "Immer wenn du auf dieser Position die Chance hast, einen Spieler zu holen, musst du deine Hausaufgaben erledigen, um zu sehen, ob es machbar ist."

Seine Aussagen lassen darauf schließen, dass das Interesse der Colts an Jackson mehr als ein Gerücht ist und im Klub zumindest über die Möglichkeit eines Trades gesprochen wird.

Indianapolis hatte seit dem Rücktritt von Andrew Luck vor der Saison 2019 sieben verschiedene Starting Quarterbacks und sucht dringend nach einer Dauerlösung.

Das Team wählt im Draft an Position vier und wird deswegen wahrscheinlich keine Chance auf die Top-Talente C. J. Stroud und Bryce Young haben.

Colts wollen nicht hoch traden

Die Colts finden jedoch keine der Quarterback-Optionen im Draft verlockend genug, um nach oben zu traden, wie "The Athletic" Mitte März berichtete.

Daher hat Indianapolis nur zwei Möglichkeiten.

Entweder die Verpflichtung eines Quarterbacks, wie Lamar Jackson, via Trade, oder die kommende Saison zu tanken, um im darauf folgenden Jahr mit einem Top-Pick Supertalent Caleb Williams zu draften.

Auch Irsay spricht über Jackson

Team-Eigentümer Jim Irsay zeigte sich bei einem Medientermin bereit, Jackson ein hohes Gehalt zu bezahlen, machte aber auch deutlich, dass er dessen Vertrag nicht in Gänze garantieren wolle.

Dies soll eine Kernforderung des Quarterbacks sein, der in der Saison 2019 zum MVP der NFL gewählt worden war.