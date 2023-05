Die Las Vegas Raiders läuteten in der diesjährigen Offseason einen Umbruch in der Offensive ein. Der langjährige Quarterback Derek Carr wurde entlassen und schloss sich den New Orleans Saints an, Jimmy Garoppolo (zuletzt bei den San Francisco 49ers) soll nun das Ruder übernehmen.

Ein integraler Bestandteil der Offense wird Wide Receiver Davante Adams, der seit Jahren zu den besten Passempfängern der Liga zählt. Allerdings ist der 30-Jährige, der vor gut einem Jahr per Trade von den Green Bay Packers kam, noch nicht ganz überzeugt von der neuen Ausrichtung: "Das Front Office und ich sind nicht auf einer Augenhöhe, wenn es darum geht, was das Beste aktuell für uns ist", sagte er im Interview mit "The Ringer".

Ein Faktor seines Wechsels zu den Raiders war für Adams die enge Freundschaft zu Carr, mit dem er zusammen am College für die Fresno State Bulldogs spielte. In einem Pullover eben jener Universität gab er vor einigen Monaten ein Interview in der Raiders-Umkleidekabine: "Ich glaube, keiner hier hat sich über diese Entscheidung gefreut. Ich wäre nicht hier, wenn er nicht der Quarterback gewesen wäre."

Adams möchte mit Raiders den Super Bowl gewinnen

Über Garoppolo, seinen neuen Passgeber, sagte der 30-Jährige: "Wenn wir einen bestimmten Spielstil umsetzen, werden sich er und ich gut anpassen. Aber wenn wir ihn falsch einsetzen, dann wird es schwer, unser Potenzial zu maximieren." Bei welchen Spielstilen Adams Chancen und Risiken sieht, ließ er offen.

Dennoch lässt der Pro Bowler keine Zweifel an seinen Zielen für die kommende Saison: "Ich werde versuchen, so optimistisch wie möglich zu sein, komme was wolle. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das ist nun mal jetzt die Realität. Ich will einen Super Bowl mit diesem Team gewinnen."

Vergangene Saison sammelte Adams 100 Catches für 1516 Yards und 14 Touchdowns. Die Raiders beendeten die Saison mit einer 6:11-Bilanz.

Adams "braucht Rodgers nicht"

Besonders die persönlichen Zahlen waren für Adams wichtig. Laut ihm sei zu häufig davon gesprochen wurden, dass er nur auf so einem hohen Niveau spielt, weil er bei den Packers mit Aaron Rodgers als Quarterback zusammenspielte.

"Rodgers ist ein toller Quarterback. (...) Aber jetzt kann niemand mehr sagen, dass ich wegen ihm gut bin. Ich habe gezeigt, dass ich - unabhängig vom Quarterback - konstant auf Top-Niveau spiele. Du kannst gerne schreiben: 'Er braucht Rodgers nicht'."