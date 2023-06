Lamar Jackson hat seinen Vertrag verlängert, Jalen Hurts hat seinen Vertrag verlängert - wann verlängert Justin Herbert seinen Vertrag?

Das ist die Frage, die alle Fans der Los Angeles Chargers beschäftigt. Und nicht nur die, sondern auch Head Coach Brandon Staley sowie General Manager Tom Telesco.

Neuer Vertrag für Herbert? "Das ist eine gute Frage"

Als "laufend" kommentierte Head Coach Staley die Vertragsverhandlungen mit Herbert. Der Quarterback ist zwar noch bis einschließlich 2024 an die Chargers gebunden, jedoch ist es gang und gäbe, dass mit erfolgreichen First Round Picks vor ihrer vierten Saison Vertragsgespräche laufen.

Viel mehr war aus Staley nicht herauszuholen. Gesprächiger zeigte sich da schon Herbert selbst. Der wollte die Vertragsgespräche aber nicht zu hoch hängen. "Mein erster Job ist es, Quarterback zu spielen und der beste Anführer für das Team zu sein, der ich überhaupt sein kann", sagte der 25-Jährige.

An Phrasen kam er jedoch auch nicht vorbei. "Ich kann nur das kontrollieren, was ich auch beeinflussen kann", sagte er diplomatisch.

Ob es für ihn ein Problem wäre, ohne Vertragsverlängerung in die neue Saison zu gehen? "Das ist eine gute Frage", lobte Herbert den Reporter. "Ich konzentriere mich aber erst einmal darauf, wieder gesund zu werden", fuhr er fort. Der 25-Jährige ließ sich in der Offseason an der Schulter operieren.

Herbert-Vertrag ein "gutes Problem"

Die "Causa Herbert" wollte General Manager Telesco nicht zu hoch hängen. Stattdessen moderierte er das "Problem" weg. "Das ist doch ein gutes Problem", lächelte Telesco.

Andere Quarterback-Verträge wie die von Jackson und Hurts beeinflussen die Verhandlungen nicht, so der 50-Jährige: "Es gibt keine Blaupause oder so etwas, das haben auch die anderen Verträge nicht geändert."

2023 spielt Herbert in jedem Fall noch unter seinem Rookie-Vertrag, 2024 greift die gezogene Fifth Year Option über 29,5 Millionen Dollar. Weit weg von dem, was Herbert mutmaßlich mit seinem künftigen Vertrag verdienen wird...