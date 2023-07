Mark Ingram wird in der NFL-Saison 2023 wohl nicht auf dem Rasen stehen. Der Running Back der New Orleans Saints wechselt in das TV-Studio - das gab der 33-Jährige gemeinsam mit "Fox Sports" bekannt. Bei dem Sender wird Ingram Teil der College-Football-Show "Big Noon Kickoff".

Kurios: Ingram hat sein Karriereende noch nicht bekanntgegeben, er ist aktuell zumindest noch offiziell Free Agent.

"Ich kann es kaum erwarten, jeden Samstag die Energie und Aufregung an der Seite einiger der talentiertesten und unterhaltsamsten Namen in unserem Sport bei den größten Spielen im College-Football zu spüren - ich bin bereit für den Herbst!", wird Ingram vom Sender zitiert.

Mark Ingram: Heisman-Trophy im Jahr 2009

Auch wenn es noch nicht das offizielle Ende ist, kann sich die Karriere von Ingram sehen lassen. 2009 gewann er als College-Spieler der University von Alabama die Heisman Trophy, 2011 wurde er als 28. Pick in der ersten Runde von den Saints gewählt.

In 156 Spielen für die Saints, Baltimore Ravens und Houston Texans lief er für 8.111 Yards und 65 Touchdowns, daneben sammelte er 2.125 Receiving Yards und zehn Receiving Touchdowns. Drei Mal wurde er den Pro Bowl gewählt.

Negative Schlagzeilen schrieb er allerdings, als er 2018 vier Spiele lang aufgrund eines Verstoßes gegen die Dopingrichtlinien gesperrt wurde.