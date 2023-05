Wegen eines formellen Fehlers in ihrem Offseason-Programm sind die New England Patriots von der NFL bestraft worden.

Die Liga strich den Patriots zwei ihrer Organized Team Activities, kurz OTAs. Jede Franchise kann während der Offseason bis zu zehn dieser OTAs ansetzen. Diese dienen besonders neuen Spielern als erstes Herantasten an das Team.

Mit echtem Training haben OTAs aber wenig zu tun, Kontakt ist strikt verboten. Zeitlich reihen sich OTAs zwischen den Rookie-Minicamps Mitte Mai und den Mandatory-Minicamps Mitte Juni ein.

New England Patriots wird eigene Terminplanung zum Verhängnis

Die Patriots hatten für Donnerstag ihre dritte OTA-Session geplant, mussten diese aufgrund der Bestrafung aber absagen. Aber was wurde ihnen vorgeworfen?

Laut der Spielergewerkschaft NFLPA wurde dem Team aus Foxborough ein interner Fehler zum Verhängnis. So wurde ein freiwilliges 15-minütiges Meeting für das Special Team in der offiziellen Terminplanung der Franchise veröffentlicht.

Durch diese Veröffentlichung, so die NFLPA, sei das Meeting allerdings nicht mehr "freiwillig", sondern "verpflichtend" und damit ein Regelverstoß gewesen.

Bestrafungen wegen Verfehlungen in der Offseason sind in der NFL jedoch gar nicht so ungewöhnlich. Im vergangenen Jahr traf es die Dallas Cowboys, die Chicago Bears, die Washington Commanders und die Houston Texans.