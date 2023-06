Es ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der NFL-Saisonvorbereitung geworden: Die von der NFL gedrehte sechsteilige Doku-Serie "Hard Knocks".

Dabei wird ein Team während der Training Camps und der wichtigsten Saisonvorbereitung von einem Kamerateam begleitet. Während sich die Fans über Einblicke bei einem NFL-Team freuen, finden das die Coaches meistens weniger ansprechend.

Dennis Allen, Head Coach der New Orleans Saints, sprach sich nun öffentlich dagegen aus, Teil der Doku zu sein. Die Saints sind eins von vier Teams neben den Chicago Bears, Washington Commanders und New York Jets, die für "Hard Knocks" in Frage kämen.

Allen will "Fokus auf Football legen"

"Natürlich würde ich es nicht besonders mögen", sagte der ehemalige Defensive Coordinator. "Ich will mich auf den Football fokussieren und darauf, besser zu werden."

Dass ein Kamerateam die Mannschaft begleiten würde, sei zwar "nett" für die Fans, aber nicht förderlich für das Saisonziel. "Es sind Ablenkungen, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Und genau das wäre so eine Ablenkung", moniert Allen.

In den Regeln der Liga steht, dass ein Team verpflichtet ist, bei "Hard Knocks" aufzutreten, wenn es ausgesucht wird. Die Bedingung: Man darf keinen neuen Head Coach haben, man darf in den letzten beiden Saisons nicht in den Playoffs gewesen sein und man darf in den vergangenen zehn Jahren nicht bei der Doku aufgetreten sein. Das alles trifft auf die Saints zu.