Die New York Jets haben am Freitag ihre vorerst letzte Trainingseinheit vor dem Start des Training Camps abgeschlossen. Im Anschluss äußerte sich Quarterback Aaron Rodgers positiv über die Entwicklungen der vergangenen Wochen.

"Ich denke, wir sind an einem guten Punkt. Jetzt gilt es, den Kopf ein wenig freizukriegen und dann ins Offseason-Training reinzustarten", sagte der viermalige NFL-MVP. Er selbst werde an die Westküste fahren und sein Training fortsetzen und genieße das neue Arbeitsumfeld.

"In den vergangenen sechs Wochen hatte ich so viel Spaß wie lange nicht. Es bereitet mir Freude, mit den Jungs zusammenzukommen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen", sagte der 39-Jährige.

Aaron Rodgers: Sonderlob für Garrett Wilson

Besonders Wide Receiver Garrett Wilson habe bei dem ehemaligen Packers-Quarterback einen positiven Eindruck hinterlassen. Der letztjährige Gewinner der Auszeichnung "Rookie of the Year" sammelte in seiner ersten NFL-Spielzeit 1.103 Receiving Yards und vier Touchdowns.

"Ich liebe Garrett. Toller, toller Spieler. Er hat das Talent und die Fähigkeiten, um die NFL-Welt zu erobern. Ich mag es, ihm zuzuschauen und mit ihm Zeit zu verbringen", lobte Rodgers.

Dass Rodgers für die Jets-Spieler zusätzlich eine Mentor-Rolle einnimmt, zeigt sich in der Beziehung zu Backup Zach Wilson. Der zweite Pick im NFL Draft 2020 sei "sehr wissbegierig" und suche ständig nach Wegen, sich zu verbessern.