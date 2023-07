Von Philipp Schmalz

Das Debüt von Aaron Rodgers im Trikot der New York Jets rückt immer näher. Und schon jetzt ist der 39-Jährige von einem seiner neuen Mitspieler richtig überzeugt. Die Rede ist von Garrett Wilson. Der Wide Receiver geht in seine zweite NFL-Saison und scheint seinen neuen Passgeber bei den OTAs und den ersten gemeinsamen Training-Sessions beeindruckt zu haben.

Sogar so sehr, dass sich Rodgers dazu hinreißen ließ den 22-Jährigen mit Davante Adams zu vergleichen. Auf der Team-Website erklärte er: "Ich liebe Davante, und ich habe ihn diesen Sommer gesehen. Er ist immer noch in einer ganz eigenen Kategorie. Aber diese Wilson erinnert mich an Adams, was seine Fähigkeit angeht, in Breaks hinein- und wieder herauszukommen und sein schnelles Zucken an der Line of Scrimmage." Ein großes Lob für den letztjährigen Rookie!

Dieser dürfte sich noch aus einem ganz anderen Grund über die Aussagen von Rodgers freuen. Wie Wilson in der Vergangenheit schon öfters erklärte, war Adams einer seiner Lieblingsreceiver und Vorbilder, als er aufwuchs. "Ich versuche, vieles von dem zu übernehmen, was er gut gemacht hat", sagt die Nummer 17 der Jets.

New York Jets: Auch Wide-Receiver-Kollege Lazard zieht Vergleiche zu Adams

Auch Allen Lazard, Ex-Kollege von Davante Adams bei den Packers und mittlerweile ebenfalls in New York, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Rodgers: "Garrett ist unglaublich. Ich sehe eine große Ähnlichkeit mit Davante. Für mich ist Davante der Beste in der Liga, ganz klar. Aber es gibt viele Dinge, in denen sie sich ähneln, was ihre Eigenheiten, ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten angeht."

Was Wilson in der NFL leisten kann, deutete er in der vergangenen Saison bereits an. Mit 1.103 Receiving Yards und vier Touchdowns wurde er zum "Offensive Rookie of the Year" gewählt. Sollte die Chemie zwischen Wilson und Quarterback Legende Aaron Rodgers tatsächlich stimmen, können sich die Fans der Jets wohl auf noch bessere Zahlen freuen.