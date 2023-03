Allen Lazard geht in der kommenden Spielzeit für die New York Jets auf Touchdown-Jagd. Vor einigen Tagen einigte sich der 27-Jährige mit der Franchise auf einen Vierjahresvertrag über 44 Millionen US-Dollar.

Im "Big Apple", so der Plan, soll er reichlich Touchdowns fangen - am besten von Aaron Rodgers. Noch gibt es nichts außer Gesprächen zwischen den Klubs uns Rodgers, ein Trade-Einigung könnte aber schon bald kommen, wenn man den Worten Lazards glaubt.

Lazard, der in den vergangen fünf Jahren für die Green Bay Packers aktiv war, erklärte gegenüber "SNY": "Es ist ein gutes Gefühl, dass 12 (die Rückennummer von Rodgers; Anm. d. Red.) wieder mein Quarterback sein wird."

Aaron Rodgers will zu den New York Jets

Weiß der Wide Receiver vielleicht schon mehr oder will er mit diesen Aussagen den Druck auf Jets und Packers, die sich noch über eine Trade-Paket für Rodgers einigen müssen, erhöhen?

Rodgers hatte am Mittwoch in der Pat McAfee Show seine Intention für die Jets zu spielen, kundgetan.

Ein Trade könnte aber noch an den Forderungen der Packers scheitern. Allerdings sind die Packers auch darauf aus, den Generationsumbruch auf der Quarterback-Position zu vollziehen und auf Jordan Love zu setzen.

Lazard spricht bereits vom Super Bowl

"Mit Aaron Rodgers als Quarterback ist die Möglichkeit von Siegen immer vorhanden. Wenn man das so sieht, ist es wirklich der Super Bowl. Besonders an diesem Punkt seiner Karriere. Seine Spielstärke hebt automatisch das Potenzial und die Fähigkeiten aller auf dem Feld sofort an", lobte Lazard den viermaligen NFL-MVP.

Mit der Kombo Rodgers-Lazard könnten sich die Jets auf ein erfahrenes Duo freuen. In 56 gemeinsamen Spielen kommt Lazard auf 168 Catches für 2.216 Receiving Yards und 19 Touchdowns.