Kanada hat aktuell mit Waldbränden zu kämpfen, am Dienstagabend zählten die Behörden in der Region Quebec im Osten des Landes rund 150 Feuer.

Der Rauch zieht auch über die Grenze zur USA und hüllt die US-Metropole New York sowie die nähere Umgebung in einen Schleier. Dieser sorgt in Verbindung mit der schlechteren Luftqualität nun dafür, dass am Donnerstag mit den New York Jets und den New York Giants zwei Teams vermutlich in der Halle trainieren werden. Das berichtet "ESPN".

Auch Washington Commanders müssen eventuell in die Halle ausweichen

Auch die Hauptstadt Washington liegt in dem Areal, dass von der Rauchentwicklung betroffen ist. Daher könnten auch die ortsansässigen Commanders zeitnah eingeschränkt und in die Halle vertrieben werden.

"Wir haben uns den Index zur Luftqualität angesehen. Wir haben mit den Ärzten und dem medizinischen Personal gesprochen gefragt, welche Optionen wir haben, was unsere Trainings heute, morgen und wahrscheinlich auch nächste Woche angeht. Wir werden die Situation weiter beobachten", so Head Coach Ron Rivera auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

"Wir sprechen mit den Spielern, bevor wir rausgehen und jedem sagen, dass wir es entschuldigen würden, wenn er Probleme mit der Atmung hat. Oder wenn sie während des Trainings Probleme bekommen, würden wir sie rein schicken. Dann müssten wir in Erwägung ziehen, morgen [Donnerstag, Anm. d. Red.] möglicherweise innerhalb zu trainieren", ergänzte Rivera, der dies allerdings gerne umgehen würde: "Wenn wir es vermeiden können, werden wir es tun, aber wenn nicht, wenn die Luftqualität zu besorgniserregend ist, werden wir ganz sicher reingehen."

Laut US-Medienberichten habe New York zwischenzeitlich das Ranking der Städte mit der schlechtesten Luftqualität weltweit angeführt. Auch für die US-Bundesstaaten Minnesota und Massachusetts wurden Warnungen ausgesprochen, möglicherweise könnten bei gleichbleibender Situation auch noch weitere Teams von ähnlichen Maßnahmen betroffen. In Minnesota sind die Vikings zu Hause, die New England Patriots haben ihren Sitz in Massachusetts.