München/Cleveland - Die Cleveland Browns haben sich im Kampf um die Playoff-Plätze in der AFC zurückgemeldet.

Gegen die Baltimore Ravens zittern sich Baker Mayfield und Co. zu einem denkbar knappen 24:22-Sieg.

Baltimore Ravens at Cleveland Browns: Verletzung von Lamar Jackson überschattet Spiel

Cleveland übernahm früh die Kontrolle über die Partie und eilte in der ersten Hälfte mit drei Touchdowns und einem Field Goal davon. Begünstigt wurde die Dominanz der Browns durch eine Verletzung von Ravens-Spielmacher Lamar Jackson, der bereits zu Beginn des zweiten Quarters vom Feld in die Kabine musste.

Sein Ersatzmann Tyler Huntley fand lange Zeit kein wirkliches Mittel gegen die starke Defense der Browns, die die vielversprechenden Angriffe der Ravens im Keim erstickte und den Ersatz-Quarterback zu zwei Turnovern zwang. Bis zum letzten Viertel gingen Baltimores einzige Punkte auf das Konto von Kicker Justin Tucker.

Baltimore Ravens: Sensationelles Comeback scheitert in letzter Minute

Neun Minuten vor Schluss kündigte sich dann ein sensationelles Comeback an: Erst verkürzten die Ravens durch Running Back Latavius Murray auf 15:24, ehe ein Score von Tight End Mark Andrews den Vorsprung der Browns innerhalb der letzten beiden Minuten auf zwei Punkte zusammen schmelzen ließ.

Nachdem Baltimore auch den anschließenden Onside Kick eroberte, schien sich die Partie komplett zu drehen. Die Ravens-Offense nutzte die anschließenden Versuche jedoch nicht, sodass das Comeback ausblieb.

Clevelands Quarterback Baker Mayfield, der in den vergangenen Wochen mit einer Reihe von Verletzungen zu kämpfen hatte, zeichnete sich für 190 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception verantwortlich.

Huntley beendet die Partie mit 270 Yards und einem Touchdown.

Cleveland Browns: Nächstes Spiel am kommenden Samstag

Cleveland verbessert seine Bilanz mit dem Sieg auf 7-6, Baltimore fällt hingegen auf 8-5. Die Browns sind bereits am kommenden Samstag wieder gefordert: Gegen die Las Vegas Raiders (6-7) können Mayfield und Co. einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs gehen.

Die Ravens treffen am Sonntag auf die Green Bay Packers (9-3).

