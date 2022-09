München - In der vergangenen Saison war er schon ganz nah dran. Nun könnte es soweit sein. Josh Allen von den Buffalo Bills ist der wohl heißeste Anwärter auf den MVP-Titel.

Nur die zweitmeisten Stimmen erhielt der Quarterback in der vergangenen NFL-Saison und landete so hinter Aaron Rodgers, dem Superstar der Green Bay Packers. Dabei gab es nicht wenige, die darauf wetteten, dass Allen bereits zu diesem Zeitpunkt seinen ersten MVP-Titel holen würde. Dieses Mal - in Allens fünfter NFL-Saison - stehen die Chancen sogar noch besser - und das aus mehreren Gründen.

Traum-Duo Allen und Diggs

Denn dass die Bills in diesem Jahr ein ernsthafter Anwärter auf den Super-Bowl-Titel sind, sehen fast alle Experten so. Zwar stammt der MVP nicht immer aus dem Team, das den Super Bowl gewinnt - denn der Titel deckt ja nur die Leistungen in der Regular Season ab -, doch der Quarterback ist nach wie vor einer der Hauptverantwortlichen für das Abschneiden der Franchise.

Mit Stefon Diggs hat Allen weiterhin einen absoluten Top-Receiver als erste Anspielstation zur Verfügung. Laut "Pro Football Reference" warf Allen in den beiden gemeinsamen Regular Seasons 230 Pässe für 2750 Yards auf Diggs. 18 Touchdowns hat das Top-Duo zusammen schon erzielt.

Was Allen ausmacht

Außerdem hat der 26 Jahre alte Spielmacher bereits mehrmals bewiesen, dass er neben seinem überragenden Passspiel auch im Running Game etwas ausrichten kann - und das, obwohl Allen nicht gerade zu den athletischsten Quarterbacks der Liga zählt.

Nichtsdestotrotz kam er in der vergangenen Saison auf sechs Rushing Touchdowns. Im Übrigen sein niedrigster Wert in den bislang vier NFL-Saisons. In Sachen Passing Touchdowns hat der Bills-Quarterback in den beiden jüngsten Spielzeiten aber so richtig aufgestockt. 37 und 36 Touchdowns warf Allen in den Jahren 2020 und 2021 - auch weil er mittlerweile eben einen Star-Receiver wie Diggs an seiner Seite hat.

MVP werden oft Quarterbacks

Auch die MVP-Statistik der vergangenen Jahre spricht für Allen - oder zumindest für die Spielmacher der Liga. Natürlich gibt es abseits der Top-Quarterbacks um Allen, Patrick Mahomes, Russell Wilson und Co. weitere Spieler auf anderen Positionen, die einen enormen Einfluss auf ihr Team haben werden und MVP werden könnten. Doch die Statistik der vergangenen Jahre zeigt: MVP werden in der Regel Quarterbacks.

Ein Blick auf die MVP-Gewinner der vergangenen 15 NFL-Saisons offenbart, dass lediglich einmal ein Spieler MVP wurde, der nicht Quarterback war. 2012 wurde Adrian Peterson - zu seiner Zeit Running Back bei den Minnesota Vikings - zum wertvollsten Spieler der Liga ernannt. Ansonsten teilten sich die Top Guns der Spielmacher wie Tom Brady, Rodgers oder der mittlerweile zurückgetretene Peyton Manning die Auszeichnung unter sich auf.

McDermott: "Allen ist ein Leader"

MVP wird aber in erster Linie der Spieler, der für sein Team als erster vorangeht und alle anderen besser macht. Wenn es nach Bills-Head-Coach Sean McDermott geht, besitzt Allen diese Eigenschaften zweifelsohne. "Er hat sich nicht nur auf dem Feld weiterentwickelt. Auch abseits des Platzes hat er seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Darauf bin ich extrem stolz", sagte der Coach im Interview bei "Good Morning Football".

Auch die Quoten hat Allen auf seiner Seite. Wie die Buchmacher von "Caesars Sportsbook" festlegten, ist der Bills-Quarterback Favorit auf den MVP-Titel. Ob die Buchmacher tatsächlich recht behalten, wird sich jedoch erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Denn das Erreichen der Playoffs ist für die Bills das absolute Minimal-Ziel. Und im Grunde auch Voraussetzung für den Gewinn des MVP-Titels.

