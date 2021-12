München/Chicago - Die Chicago Bears haben im Monday-Night-Football-Game des 15. Spieltags ihr zehntes Saisonspiel verloren. Gegen die Minnesota Vikings gab es eine 9:17-Niederlage.

Bears beschützen den Ball nicht

Justin Fields hatte zwar mit insgesamt 320 Yards (ein Touchdown) ein statistisch gutes Spiel, verlor aber einen Fumble. Running Back David Montgomery erlief bei 18 Versuchen nur 60 Yards und verlor den Ball ebenfalls ein Mal.

Immerhin lieferte die Defense ein gutes Spiel ab: Sowohl Robert Quinn als auch Akiem Hicks gelangen jeweils zwei Sacks. Doen Bush im Defensive Backfield fing eine Interception von Kirk Cousins. Die Offense konnte aber kein Kapital daraus schlagen, erst der letzte Drive fand auch die Endzone.

Damit steht Head Coach Matt Nagy, der eigentlich als "Offensive Guru" geholt worden war, weiter unter Druck. Sein Verbleib über die Saison hinaus steht mehr als in Frage.

Vikings Defense hält

Auf der anderen Seite konnte die Defense von Head Coach Mike Zimmer endlich mal wieder eine starke Vorstellung hinlegen. Drei Turnover und nur eine einstellige Punktezahl zugelassen, das schafften die Vikings in diesem Jahr noch nie.

Kirk Cousins brachte dagegen nur 50 Prozent seiner Bälle für 87 Yards an den Mann - darunter zwei Touchdowns und auch eine Interception. Dalvin Cook hatte bei 28 Versuchen 89 Rushing Yards (3,2 im Schnitt). Die Offense tat, was sie tun musste, um das Spiel zu gewinnen.

Die Bears treten am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Seattle Seahawks an, um die Playoffs geht es dann zumindest für Chicago nicht mehr. Die Vikings messen sich am selben Tag mit den Los Angeles Rams, dann soll es weiter um die Playoffs für die "Vikes" gehen.

