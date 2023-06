Es geht wieder los. Am 27. Juni um 12 Uhr startet der Ticketverkauf für das erste NFL Frankfurt Game 2023 (Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs). Zwei Wochen später am 11. Juli um 12 Uhr sind die Karten für das zweite Spiel (Indianapolis Colts vs. New England Patriots) erhältlich.

Um Zugang zum Verkaufsportal zu erhalten, müssen sich Interessierte im Vorfeld registrieren. Die Anmeldephase endet am 16. Juni um 18 Uhr. Eine Registrierung ist Voraussetzung aber keine Garantie für den Erhalt der Tickets.

NFL-Ticketpreise in Deutschland steigen

Wer dieses Jahr live im Stadion dabei sein will, wenn die NFL in Deutschland gastiert, muss jedoch noch tiefer in die Tasche greifen als noch 2022 für das Spiel in München. Lagen die Ticketpreise vor einem Jahr noch – abhängig von der Kategorie – zwischen 62,50 und 155 Euro, kostet die günstigste Kategorie 2023 bereits 75 Euro. Das teuerste Ticket liegt bei 225 Euro.

Die Eintrittspreise für Kinder wurden nur geringfügig erhöht. Die günstigste Kinderkarte bleibt wie im vergangenen Jahr bei 37,50 Euro.

Das erste Frankfurt Game findet am 5. November, das zweite am 12. November jeweils um 15.30 Uhr deutscher Zeit statt.