Wie die New England Patriots und der DFB am Mittwoch erklärten, werden sie zukünftig eine Partnerschaft eingehen.

Erstmals profitieren werden beide davon im Herbst. Zunächst wird der DFB für ein Testspiel gegen die USA (14. Oktober) nach Neuengland reisen und dort die Trainingseinrichtungen der Patriots nutzen.

Später werden die Patriots ihre Reise nach Deutschland antreten, um dort in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts zu spielen (12. November). Der DFB wird dann seinen Campus zur Verfügung stellen.

DFB und Patriots: "Der Zeitpunkt ist perfekt"

"Mit unseren Expert:innen der DFB-Akademie waren wir in den vergangenen Jahren bereits im Austausch mit Klubs aus der NFL, um voneinander zu lernen", wird Dr. Holger Blask in der Mitteilung des DFB zitiert. "Jetzt sind wir sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten", so der Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG weiter.

Die New England Patriots hätten "den Sport in den vergangenen beiden Jahrzehnten mitgeprägt und entscheidend zur Popularität des American Football, auch über die USA hinaus, beigetragen".

"Der Zeitpunkt ist perfekt, die NFL trägt in diesem Jahr erstmals zwei reguläre Ligaspiele in Deutschland aus - in Frankfurt, der Heimat des DFB", so Blask weiter: "2026 sind dann elf NFL-Stadien Spielorte der Weltmeisterschaft, die die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten."

Joe Durant, Senior Director Sales Operations der Kraft Sports & Entertainment, zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Wir wissen, wie beliebt die Patriots in Deutschland sind, und können es kaum erwarten, diesen Herbst nach Frankfurt zu reisen."