von Mike Stiefelhagen

"Ich bin ein Fan von Mac Jones", erklärte Robert Kraft im Rahmen einer Medienrunde, der Teambesitzer der New England Patriots wurde auf die Leistungen seines Quarterbacks nach zwei Spielzeiten in der NFL angesprochen.

"Er kam zu uns als Rookie und musste direkt spielen. Er führte uns von Beginn an, erledigte einen soliden Job und führte uns in die Playoffs," zeigte sich Kraft mit dem ersten NFL-Jahr von Jones zufrieden.

Jones bei den Patriots: Kraft deutet Änderungen an

"Vergangene Saison haben wir verschiedene Experimente versucht, die bei ihm offensichtlich nicht funktioniert haben. In dieser Offseason nehmen wir wieder Änderungen vor, um ihn in eine bessere Position zu bringen, zu performen", so Kraft über das zweite Jones-Jahr.

Kraft kritisiert damit sicherlich auch die Arbeit von Matt Patricia und Joe Judge. Patricia, der sonst immer den defensiven Teil eines Teams coachte, war für die Pats-Offensive verantwortlich.

Judge, der sonst als Special Teams-Coach auftrat, trainierte die Quarterbacks. Das Resultat für Mac Jones: Keine 3.000 Passing Yards, 14 Touchdowns bei elf Interceptions und ein Passer-Rating von 84,8 in 16 Spielen. Zeitweise drohte Jones sogar seinen Platz an Rookie Bailey Zappe zu verlieren, der teils brillierte. Die Patriots verpassten zudem die Playoffs.

New England Patriots: Neuer Coach für Mac Jones

Zum Ende der vergangenen Saison schrieb Kraft eine Mail an die Dauerkartenbesitzer und entschuldigte sich für die enttäuschende Leistung und versprach für 2023 Besserung.

Der erste Schritt: ein neuer Offensive Coordinator. Diesen Posten bekam Bill O'Brien, der 2021 bei Alabama anheuerte und Jones damals auf den NFL Draft vorbereitete. Diese Alabama-Zusammenarbeit kann für ein besseres Patriots-Verständnis in der Offense sorgen.

"Mac Jones arbeitet sehr hart, er ist in der Offseason nahezu jeden Tag im Stadion und trainiert. Ich denke, Bill O'Brien wird das Beste auf ihm rausholen. Ich gehe sehr positiv und voller Hoffnung in die neue Saison", fasste Kraft die Quarterback-Situation bei den Patriots zusammen.