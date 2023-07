Running Back Le'Veon Bell bereut seine Entscheidung, die Pittsburgh Steelers verlassen zu haben - und hat sich nun bei den Fans entschuldigt.

In einem Video erklärte er: "Ich habe mich nie bei den Fans für den Holdout entschuldigt - oder dafür, die Steelers verlassen zu haben. Ich will mich dafür entschuldigen, die besten Fans in der Welt verlassen zu haben".

Bell hatte die komplette Saison 2018 verpasst, da er für einen besseren Vertrag gestreikt hatte. Danach hatten die Steelers seinen Vertrag auslaufen lassen.

"Ich hätte nicht gehen sollen. Es ist meine Schuld", fügte der 31-Jährige hinzu.

Le’Veon Bell apologizes to all Steelers fans #steelers pic.twitter.com/jsDHxdcjBe — matthew luciow (@Luciow1992) July 16, 2023

Unschöne Trennung

Bell hatte bei der Franchise, die ihn im Draft 2013 in der zweiten Runde ausgewählt hatte, eine erfolgreiche Zeit. Im Jahr 2014 stieg er vom Rookie zum All-Pro auf und stellte mehrere Rekorde auf.

Nach der unschönen Trennung unterschrieb Bell dann 2019 bei den New York Jets.

Bei seinen weiteren Karrierestationen blieb der große Erfolg allerdings aus. Seit seiner letzten Station bei den Tampa Bay Buccaneers, wo er im Januar 2022 entlassen wurde, stand Bell bei keiner Franchise mehr unter Vertrag. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Karriere als Profiboxer - die bisher nicht sonderlich erfolgreich verlief.

Happy End bei den Steelers?

Zuletzt hatte er die Wahrscheinlichkeit, wieder auf das Feld zurückzukehren, zwar als gering betitelt - jedoch den Wunsch geäußert, seine Karriere gerne offiziell bei den Steelers beenden zu wollen. Es wäre zumindest eine kleine Wiedergutmachung.