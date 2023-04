Die Kansas City Chiefs haben Wide Receiver Zay Flowers wohl zu einem Training mit Patrick Mahomes eingeladen. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Flowers zählt zu den besten Passempfängern im NFL Draft 2023, vergangene Saison sammelte er 78 Catches, die er in 1.077 Yards und zwölf Touchdowns ummünzte.

Aktuell stehen bei den Chiefs elf Receiver unter Vertrag, allen voran Marquez Valdes-Scantling, Kadarius Toney, Richie James Jr. und Skyy Moore. Allerdings müssen die Chiefs die Abgänge von JuJu Smith-Schuster und Mecole Hardman kompensieren.

Im Draft verfügen die Chiefs über insgesamt zehn Picks, der Erstrunden-Pick ist an 31. Stelle. Sollten sich die Chiefs Flowers sichern wollen, müssten sie wohl weiter vorne im Draft wählen und mit einem Team, das einen früheren Pick hat, traden.

Ungewöhnliche Herangehensweise

Im Normalfall reisen Vertreter der Teams zu den einzelnen Draft-Prospects, um mit ihnen vor Ort ein Probetraining zu absolvieren. Dass der Star-Quarterback persönlich mit dabei ist, ist eher ungewöhnlich.

Unklar ist, ob Scouts, Trainer oder Verantwortliche der Chiefs bei dem Training dabei sein werden. So oder so dürften Mahomes und Flowers ein wenig an ihrer Chemie feilen. Vielleicht trägt das Training in ein paar Monaten Früchte.