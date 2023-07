"Guys are open." - die Jungs sind stehen frei.

Mit diesen einfachen Worten hat Sam Darnold erklärt, warum er sich nach seiner Zeit bei den Carolina Panthers für einen Wechsel zu den San Francisco 49ers entschieden hat.

Der in Kalifornien geborene Quarterback hat im März einen Einjahresvertrag bei den Niners unterschrieben und kommt bei dem Gedanken an sein neues Team nicht aus dem Schwärmen heraus.

"Die Jungs stehen frei, ich meine, es gibt eine Menge Jungs, die bei fast jedem Spielzug sich freilaufen und anspielbar sind", erklärt er im Podcast "Pardon My Take".

Der Passgeber, der 2018 als großes Versprechen von den New York Jets gedraftet wurde, sich dort aber nie durchsetzen konnte, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Es scheint, als hätten sie auf alles eine Antwort. Zum Beispiel ein tolles Laufspiel. Ein funktionierendes Laufspiel ist für einen Quarterback immer ein beruhigendes Gefühl. Wir haben einfach viele Waffen: Deebo Samuel, Brandon Aiyuk, George Kittle, natürlich Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, Jauan Jennings - es gibt so viele Jungs, man könnte immer weiter aufzählen."

Darnold schwärmt von 49ers-Coach Shanahan

Doch es ist nicht nur die mit Stars gespickte Offensive, die für die Saison 2023 Großes verspricht. Auch Head Coach Kyle Shanahan begeistert den ehemaligen Erstrundenpick. Genauer gesagt dessen Fähigkeit, die starke Offense zu managen.

"Kyle hat verstanden, was jeder Spieler gut kann und was nicht, und ich habe das Gefühl, dass er mit jedem Game Plan das Beste aus seinen Jungs herausholt", sagt Darnald. "Als Quarterback ist es ein sehr gutes Gefühl, zu wissen, dass der Trainer jeden in die bestmögliche Position bringt."

Welcher Quarterback in der kommenden Saison als Starter für die 49ers auf dem Feld stehen wird, ist aktuell noch offen. Klar ist: Wenn der letztjährige Mr. Irrelevant Brock Purdy nach seiner Ellbogenverletzung rechtzeitig fit ist, hat er fürs Erste den Nummer-1-Status.

Dahinter kämpfen Darnold und 2022-Erstrundenpick Trey Lance um den Job des Backups - und sollte Purdy nicht rechtzeitig fit werden, um den Starterjob.