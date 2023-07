von Tobias Wiltschek

Diese Entscheidung ist brisant!

Die Tennessee Titans werden in der kommenden NFL-Saison zwei Spiele mit ihren Throwback-Trikots bestreiten – und stoßen damit viele Fans aus Houston vor den Kopf.

Denn von 1960 bis 1996 spielte das Team unter dem Namen Houston Oilers in Texas. Erst 1997 zog die Franchise nach Tennessee um, mittlerweile sind aus ihr die Titans geworden.

Viele NFL-Fans identifizieren die Oliers mit Houston

Auch in Houston spielt inzwischen wieder ein NFL-Team. Doch die Texans sind dort bislang nie richtig angekommen. Viele Fans – nicht nur in der texanischen Metropole – identifizieren die Oilers immer noch mit Houston.

Eigentlich, so heißt es auf der Website der Titans, wollte man in der kommenden Spielzeit nicht nur zwei Heimspiele mit den historischen Trikots bestreiten, sondern auch das Auswärtsspiel in Miami.

"Dies wird aber höchstwahrscheinlich nicht umgesetzt werden können", schreibt Autor Jim Wyatt.

Und wäre als Demütigung der alten Oilers-Fans wohl zu viel gewesen.