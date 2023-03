Tom Brady hat offenbar ein neues Team gefunden, mit dem er künftig mitfiebert. Der ehemalige NFL-Quarterback hat eine Beteiligung am amtierenden WNBA-Champion Las Vegas Aces erworben, wie er selbst bei Twitter bekanntgab.

Mark Davis, Besitzer der Aces und der Las Vegas Raiders, bestätigte den Anteilskauf. Lediglich die offizielle Bestätigung der Liga steht noch aus.

"Seit ich die Aces gekauft habe, ist es unser Ziel, auf und neben dem Platz zu gewinnen", sagte Davis: "Tom Brady ist nicht nur ein Gewinn für die Aces und die WNBA, sondern für den gesamten Frauensport."

Honored to be joining the @LVAces family, a world class organization with a team of incredible athletes pic.twitter.com/JGU4tndZR2 — Tom Brady (@TomBrady) March 23, 2023

Brady nennt seine Schwestern "eine große Inspiration für mich"

"Meine Liebe zum Frauensport begann schon in jungen Jahren, als ich zu allen Spielen meiner älteren Schwestern mitging - sie waren bei weitem die besten Sportlerinnen in unserem Haus", erklärte Brady in seinem Statement: "Wir haben ihre Leistungen gemeinsam als Familie gefeiert, und sie bleiben eine große Inspiration für mich."

Laut "The Athletic" wurde Brady den Aces bereits im vergangenen Jahr vorgestellt, als er bei deren Sieg über Connecticut Sun als Zuschauer an der Seitenlinie saß.

Für Brady ist es nicht der erste Ausflug in den Owner-Bereich: Mit Ex-Tennisspielerin Kim Clijsters zusammen kaufte er vergangenes Jahr Anteile an einem Extension Team in der Major League Pickleball.