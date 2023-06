Das Verhältnis zwischen Tom Brady und Bill Belichick war schon immer Gegenstand wilder Spekulationen. Wie gut kamen Quarterback- und Trainer-Legende bei den New England Patriots miteinander klar?

War das nur eine Zweckgemeinschaft? Wie kompliziert war es wirklich?

Oder war es schlicht eine professionelle Beziehung zwischen Superstar und Top-Trainer, die auf einem großen, gegenseitigen Vertrauen aufbaute?

Laut Brady war es vor allem letzteres.

Brady und Belichick: Beide haben sich gegenseitig vertraut

Er habe "großes Glück" gehabt, für Belichick spielen zu können, gab Brady bei "ESPN" zu. Brady wurde 2000 in Runde sechs an 199. Stelle von den Patriots im Draft ausgewählt, der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, garniert mit sechs gemeinsamen Super-Bowl-Siegen.

"Er vertraute sehr auf das, was ich da draußen auf dem Feld tat, und das galt für beide Seiten", sagte Brady. Der Erfolg war laut Brady auch darauf zurückzuführen, dass viele Leute bei den Patriots dem Mantra "Do Your Job" folgten. "Das habe ich als Quarterback und Anführer getan", sagte Brady und fügte hinzu, er habe "so viel von ihm gelernt".

In dem Gespräch mit "ESPN" verriet Brady auch, dass Belichick "einer der ersten war, der mir eine SMS geschickt hat, nachdem wir den Super Bowl in Tampa gewonnen hatten".

Brady und Belichick: Gegenseitiger Respekt

Brady sagte, er und Belichick "haben eine Menge gegenseitigen Respekts. Gab es Zeiten, in denen wir nicht immer auf einer Wellenlänge waren? Eigentlich nur ganz selten. Ich sehe unsere Beziehung immer noch als positiv an und werde es immer tun", sagte er.