München - Die Tampa Bay Buccaneers sind in der laufenden NFL-Saison nach einem starken Start etwas ins Stolpern geraten.

Im Monday Night Game gegen die New York Giants könnte Quarterback-Legende Tom Brady erstmals seit 2002 drei Partien in Folge verlieren. Ein Umstand, der dem 44-Jährigen zu schaffen macht.

"Ich glaube, wir müssen etwas ändern und Siege im Football kommen meistens dadurch zustande, dass man die richtigen Dinge so oft wie möglich macht", sagte Brady in einer Medienrunde am Samstag. "Natürlich ist nicht immer alles perfekt auf dem Feld, aber du musst einfach so wenig Fehler wie möglich machen."

Tom Brady: "Mag es, auf der Seite der Gewinner zu sein"

Aufgrund der Bye Week warten die Bucs bereits seit vier Wochen auf einen Sieg, zuletzt gab es in Woche sieben gegen die Chicago Bears einen Erfolg, gefolgt von zwei Niederlagen gegen die New Orleans Saints und das Washington Football Team. "Es ist wie bei den meisten Teams: Wenn du nicht gewinnst, macht es nicht so viel Spaß, hart zu arbeiten. Wir machen auf dem Feld nicht das, was es braucht, um zu gewinnen", sagte Brady.

Er ergänzte: "Ich mag es immer, auf der Seite der Gewinner zu sein. Wir haben das zuletzt nicht geschafft. Ich habe aber tolle Teamkollegen und Coaches und wir werden uns den A.... aufreißen, um alles wieder in Ordnung zu bringen." Man habe einige Dinge gut gemacht, doch nun gehe es darum an den negativen Dingen zu arbeiten, so der Quarterback.

Nach einem 6-1-Start liegen die Bucs inzwischen bei einer Bilanz von sechs Siegen und drei Niederlagen und sind damit nicht mehr das Top-Team in der NFC. Immerhin in der NFC South liegen sie weiterhin auf Rang eins. Klar ist: An Bradys Motivation soll es nicht scheitern.

